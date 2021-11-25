Дивіться онлайн серіал Рідна мачуха 8 серія від 25.11.2021 на сайті телеканалу СТБ! Ніна береться за пошуки того, хто її підставив. Своє розслідування вона вирішує почати з розмови з автослюсарем, який два роки тому лагодив її машину, але з’ясовує, що він більше не працює на СТО. Чи вдасться Ніні розшукати чоловіка та знайти хоч якусь зачіпку? Дізнайтеся просто зараз!

У 8 серії Рідна мачуха Ніна вирішує допомогти Сергію з проєктом майбутнього спорткомплексу і залишає свої малюнки у нього на столі. Чи оцінить чоловік її роботу? І яку неочікувану пропозицію зробить їй? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн серіал Рідна мачуха серія 8.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Рідна мачуха