Смотрите онлайн сериал Родная мачеха 7 серия от 25.11.2021 на сайте телеканала СТБ! Нина не может спокойно смотреть на то, как Сергей ссорится с Денисом. Во время очередного конфликта она не выдерживает и разнимает их. Такая смелость домработницы настораживает Ирину Сергеевну, и она решает внимательнее присмотреться к Нине.

В 7 серии Родная мачеха Анна активно готовится к свадьбе, а будущая свекровь помогает ей выбрать платье. Тем временем Денис решает вернуться домой. Нет, он не простил отца, наоборот, придумал коварный план, как подставить Анну и развести ее с Сергеем. Что из этого выйдет? Смотрите онлайн СТБ Родная мачеха серия 7.

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