Смотрите онлайн продолжение сериала СТБ Ничто не случается дважды! Невероятная история любви, которая тянется с 90-х годов прошлого века, оживет в современности. Прошло семь лет с тех пор, как Вадим и Маша разошлись, как два корабля в море. Женщина вышла замуж за Бориса, живет в счастливом браке и воспитывает дочь Ирину. Но несмотря на семейную радость, Маша ни на миг не забывала о своей старшей дочери Кате, которую семь лет назад Огнев похитил прямо из роддома. С этого момента жизнь главной героини сериала Ничто не случается дважды (2021) превратилась в настоящие муки. Ежедневно она просыпалась с мыслью о Кате и бывшем муже в надежде, что высшие силы ее услышат и натолкнут на след родного ребенка. К счастью, судьба таки улыбнулась Маше! Женщина узнала от парня Аллы Алекса, что Вадим и их общий ребенок живут в Южной Америке. Похоже, женщина вышла на их след… Но сможет ли она простить Огнева за то, что превратил ее жизнь в настоящий ад? И главное: удастся ли Маше вернуть назад Катю и рассказать ей всю правду об отце? Вы не можете этого пропустить – смотрите онлайн все серии сериала Ничто не случается дважды. Продолжение на сайте телеканала СТБ!

В ролях: Екатерина Тышкевич, Антон Батирев, Максим Дрозд, Валентин Томусяк, Надежда Мейхер-Грановская, Ирина Ефремова, Григорий Бакланов, Ефросинья Мельник, Натали Старынкевич, Анастасия Бунина, Дмитрий Мальцев и другие.

Автор сериала: Оксана Байрак

Режиссер: Оксана Байрак

Продюсер: Виктор Мирский, Оксана Байрак

Количество серий: 8

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