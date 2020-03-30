Дивіться онлайн продовження серіалу СТБ Ніщо не трапляється двічі! Неймовірна історія кохання, яка тягнеться з 90-х років минулого століття, оживе в сучасності. Минуло сім років відтоді, як Вадим і Маша розійшлися, ніби два кораблі в морі. Жінка вийшла заміж за Бориса, живе в щасливому шлюбі та виховує донечку Ірину. Але попри сімейну радість, Маша ні на мить не забувала про свою старшу доньку Катю, яку сім років тому Огнєв викрав просто з пологового будинку. З цього моменту життя головної героїні серіалу Ніщо не трапляється двічі (2021) перетворилося на справжні муки. Щодня вона просиналася з думкою про Катю та колишнього чоловіка в надії, що вищі сили її почують та наштовхнуть на слід рідної дитини. На щастя, доля таки усміхнулася Маші! Жінка дізналася від хлопця Алли Алекса, що Вадим та їхня спільна дитина живуть у Південній Америці. Схоже, жінка вийшла на їхній слід… Однак чи зможе вона пробачити Огнєву за те, що перетворив її життя на справжнє пекло? І головне: чи вдасться Маші повернути назад Катю та розповісти їй усю правду про батька? Ви не можете цього пропустити – дивіться онлайн усі серії серіалу Ніщо не трапляється двічі. Продовження на сайті телеканалу СТБ!

У ролях: Катерина Тишкевич, Антон Батирєв, Максим Дрозд, Валентин Томусяк, Надія Мейхер-Грановська, Ірина Єфремова, Григорій Бакланов, Єфросинія Мельник, Наталі Старинкевич, Анастасія Буніна, Дмитро Мальцев та інші.

Автор серіалу: Оксана Байрак

Режисер: Оксана Байрак

Продюсер: Віктор Мирський, Оксана Байрак

Кількість серій: 8

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