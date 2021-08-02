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Video: Я все тебе докажу: 3 серия смотреть онлайн – 02.08.2021

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Я все тебе докажу | 02.08.2021 | 2021

Продолжение истории Елены Федоришиной в детективном сериале Я все тебе докажу 3 серия от 02.08.2021.

Стоило только Елене заняться построением своей личной жизни, как тут же появляется новое дело, – беременную студентку находят мертвой в общежитии. Все выглядит как несчастный случай, пока не приходят результаты вскрытия. Девушка умерла от передозировки тяжелым металлом таллием, и следователь Родзянко отправляется в университет на расследование. В сериале Я все тебе докажу 2021 он задерживает преподавателя химического факультета – по слухам, у него был роман с покойной. Но он ли убийца?

Майор Дергач и подполковник Кагарлицкий начинают проявлять к Елене все большую симпатию. Но Федоришиной эти ухаживания не нравятся, ведь она только недавно ушла от мужа и хочет побыть одна. Но никто из ухажеров не собирается сдаваться – что же они предпримут дальше? Смотрите в сериале Я все тебе докажу 3 серия от 02.08.2021 на сайте СТБ.

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