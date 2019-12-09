Смотрите онлайн украинский сериал СТБ Я все тебе докажу (2019)! Новая криминальная мелодрама познакомит вас с главной героиней сериала, сильной женщиной и талантливой следовательницей Ольгой Федоришиной. После жестокой измены экс-мужа – полковника Альберта Федоришина – женщина решает начать жизнь с чистого листа в другом городе. Туда она переезжает вместе с 17-летней дочкой Викой и на некоторое время останавливается у своей сестры Тамары. Однако без работы Елена чувствовала себя неполноценной, поэтому быстро перевелась на службу в областной центр. Как ей это удалось? Юношеская любовь и хороший друг детства подполковник Кагарлицкий мгновенно помог главной героине мелодрамы Я все тебе докажу с бумажными делами и взял к себе в штат. Однако не вспыхнут ли забытые чувства снова? Об этом вы узнаете совсем скоро!

Кроме интриг на личном фронте, Елене Федоришиной предстоит сложная и запутанная следственная работа. Но для Лены даже «мертвые» дела – открытая книга. Она легко расследует преступления, благодаря основательным знаниям по психиатрии. Однако совсем скоро следовательница пожалеет о своем таланте… Почему? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн все серии сериала Я все тебе докажу (2019) на сайте СТБ.

В ролях: Ирина Ефремова, Максим Лагашкин, Эдуард Флеров, Александр Тютин, Алексей Смолка, Заза Чантурия, Матвей Зубалевич, Анатоль Фон-Филандри, Тамара Антропова, Владимир Питера, Кристина Исайкина, Светлана Прус и другие.

Автор сценария: Андрей Румянцев

Исполнительный продюсер: Павел Карван

Продюсер: Валентин Опалев

Режиссеры-постановщики: Александр Пархоменко, Денис Тарасов

Операторы-постановщики: Антон Печатнов, Андрей Шкир

Художники-постановщики: Владлена Иващенко, Артем Карван

Кастинг: Ирина Ненахова

Год выхода в эфир СТБ: 2019

Страна: Украина

Количество серий: 16

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