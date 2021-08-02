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Video: Я все тебе докажу: 1 серия смотреть онлайн – 02.08.2021

Смотреть онлайн сериал Я все тебе докажу - 1 серия от 02.08.2021. Детективный фильм Я все тебе докажу серия 1 уже на сайте
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Я все тебе докажу | 02.08.2021 | 2021

В 1 серии сериала Я все тебе докажу вы познакомитесь с главной героиней – майором полиции Еленой Федоришиной. Главная страсть в жизни женщины – это работа. Дочь уже выросла, а любовь к мужу давно умерла. Лена не хотела подавать на развод, пока дочь была маленькой. Но теперь девочка выросла и уже готова упорхнуть из родительского гнезда во взрослую жизнь. Последней каплей стало то, что Лена поймала супруга на горячем – он изменил ей со своей секретаршей.

В 1 серии детектива Я все тебе докажу в жизни Елены Федоришиной начинается новая глава. Она переезжает в большой город вместе с дочкой, которая только поступила в университет. Следовательница переводится в другой отдел, ведь она больше не может работать вместе с мужем-изменщиком. А уж новая работа точно не даст заскучать, ведь в городе завелся серийный убийца! Но сможет ли она параллельно наладить личную жизнь? Смотрите в сериале Я все тебе докажу 1 серия.

Смотреть онлайн все серии сериала Я все тебе докажу

Смотреть онлайн Я все тебе докажу – 2 серия от 02.08.2021

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