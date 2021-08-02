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Video: Я все тобі доведу: 1 серія дивитися онлайн – 02.08.2021

Дивитися онлайн серіал Я все тобі доведу - 1 серія від 02.08.2021. Детективний фільм Я все тобі доведу серія 1 вже на сайті
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В 1 серії серіалу Я все тобі доведу ви познайомитеся з головною героїнею – майором поліції Оленою Федоришиною. Головна пристрасть у житті жінки – це робота. Дочка вже виросла, а любов до чоловіка давно померла. Олена не хотіла подавати на розлучення, поки дочка була маленькою. Але тепер дівчинка виросла і вже готова злетіти з батьківського гнізда у доросле життя. Останньою краплею стало те, що Олена піймала чоловіка на гарячому – він зрадив їй зі своєю секретаркою.

В 1 серії детектива Я все тобі доведу в житті Олени Федоришиної починається нова глава. Вона переїжджає до великого міста разом із донькою, яка тільки вступила до університету. Слідча переводиться в інший відділ, адже вона більше не може працювати разом із чоловіком-зрадником. А вже нова робота точно не дасть занудьгувати, адже в місті завівся серійний вбивця! Але чи зможе вона паралельно налагодити особисте життя? Дивіться в серіалі Я все тобі доведу 1 серія.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Я все тобі доведу

Дивитися онлайн Я все тобі доведу – 2 серія від 02.08.2021

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