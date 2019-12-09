Дивіться онлайн український серіал СТБ Я все тобі доведу (2019)! Нова кримінальна мелодрама познайомить вас із головною героїнею серіалу, сильною жінкою та талановитою слідчою Ольгою Федоришиною. Після жорстокої зради ексчоловіка – полковника Альберта Федоришина – жінка вирішує почати життя з чистого аркуша в іншому місті. Туди вона переїжджає разом із 17-річною донечкою Вікою та на деякий час зупиняється у своєї сестри Тамари. Однак без роботи Олена відчувала себе неповноцінною, тому швидко перевелася на службу до обласного центру. Як їй це вдалося? Юнацька любов і хороший друг дитинства підполковник Кагарлицький миттєво допоміг головній героїні мелодрами Я все тобі доведу з паперовими справами та взяв до себе в штат. Проте чи не спалахнуть забуті почуття знову? Про це ви дізнаєтеся зовсім скоро!

Окрім інтриг на особистому фронті, на Олену Федоришину чекає складна та заплутана слідча робота. Та для Лєни навіть «мертві» справи – відкрита книга. Вона легко розслідує злочини, завдяки ґрунтовним знанням із психіатрії. Проте зовсім скоро слідча пошкодує про свій талант… Чому? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн усі серії серіалу Я все тобі доведу (2019) на сайті СТБ.

У ролях: Ірина Єфремова, Максим Лагашкін, Едуард Фльоров, Олександр Тютін, Олексій Смолка, Заза Чантурія, Матвій Зубалевич, Анатоль Фон-Філандра, Тамара Антропова, Володимир Пітеров, Христина Ісайкіна, Світлана Прус та інші.

Автор сценарію: Андрій Румянцев

Виконавчий продюсер: Павло Карван

Продюсер: Валентин Опалєв

Режисери-постановники: Олександр Пархоменко, Денис Тарасов

Оператори-постановники: Антон Печатнов, Андрій Шкір

Художники-постановники: Владлена Іващенко, Артем Карван

Кастинг: Ірина Ненахова

Країна: Україна

Кількість серій: 16

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