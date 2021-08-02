Продовження історії Олени Федоришиною в детективному серіалі Я все тобі доведу 3 серія від 02.08.2021.

Варто було тільки Олені зайнятися побудовою свого особистого життя, як відразу з’являється нова справа – вагітну студентку знаходять мертвою в гуртожитку. Все виглядає як нещасний випадок, поки не приходять результати розтину. Дівчина померла від передозування важким металом талієм, і слідчий Родзянко вирушає в університет на розслідування. У серіалі Я все тобі доведу 2021 він затримує викладача хімічного факультету – за чутками, у нього був роман з покійною. Але чи насправді він убивця?

Майор Дергач і підполковник Кагарлицький починають проявляти до Олени все більшу симпатію. Але Федоришиній ці залицяння не подобаються, адже вона тільки нещодавно пішла від чоловіка та хоче побути одна. Але ніхто з залицяльників не збирається здаватися – що ж вони робитимуть далі? Дивіться в серіалі Я все тобі доведу 3 серія від 02.08.2021 на сайті СТБ.

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Дивитися онлайн Я все тобі доведу – 4 серія від 02.08.2021