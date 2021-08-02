В 4 серії детективного серіалу Я все тобі доведу Олена намагалася влаштувати особисте життя, але їй знову не вдалося. Як завжди, слідчій завадила улюблена робота.

Поки Федоришина готувалася до побачення, в її рідному відділенні стався великий скандал. Важливого свідка вбили мало не на порозі дільниці! Генерал розлючений, слідчі в паніці. Олену терміново викликають на роботу, щоб допомогти з затриманням підозрюваного.

Поліцейські вважають, що свідка вбив бухгалтер фірми, де він працював. Перед смертю чоловік встиг дати свідчення, які доводять, що Левченко винен у великому розкраданні коштів.

Хто виявиться справжнім вбивцею? І чи потрапить Олена на побачення? Дивіться в серіалі Я все тобі доведу 4 серія.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Я все тобі доведу

Дивитися онлайн Я все тобі доведу – 5 серія від 03.08.2021