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Video: Я все тобі доведу: 4 серія дивитися онлайн – 02.08.2021

Дивитися онлайн серіал Я все тобі доведу - 4 серія від 02.08.2021. Детективний фільм Я все тобі доведу серія 4 вже на сайті
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В 4 серії детективного серіалу Я все тобі доведу Олена намагалася влаштувати особисте життя, але їй знову не вдалося. Як завжди, слідчій завадила улюблена робота.

Поки Федоришина готувалася до побачення, в її рідному відділенні стався великий скандал. Важливого свідка вбили мало не на порозі дільниці! Генерал розлючений, слідчі в паніці. Олену терміново викликають на роботу, щоб допомогти з затриманням підозрюваного.

Поліцейські вважають, що свідка вбив бухгалтер фірми, де він працював. Перед смертю чоловік встиг дати свідчення, які доводять, що Левченко винен у великому розкраданні коштів.

Хто виявиться справжнім вбивцею? І чи потрапить Олена на побачення? Дивіться в серіалі Я все тобі доведу 4 серія.

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Дивитися онлайн Я все тобі доведу – 5 серія від 03.08.2021

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