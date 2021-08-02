В 4 серии детективного сериала Я все тебе докажу Лена пыталась устроить личную жизнь, но ей снова не удалось. Как обычно, следовательнице помешала любимая работа.

Пока Федоришина готовилась к свиданию, в ее родном отделении произошел крупный скандал. Важного свидетеля убили чуть ли не на пороге участка! Генерал в ярости, следователи в панике. Елену срочно вызывают на работу, чтобы помочь с поимкой подозреваемого.

Полицейские считают, что свидетеля убил бухгалтер фирмы, где он работал. Перед смертью мужчина успел дать показания, доказывающие, что Левченко виновен в крупном хищении средств.

Кто окажется настоящим убийцей? И попадет ли Лена на свидание? Смотрите в сериале Я все тебе докажу 4 серия.

Смотреть онлайн все серии сериала Я все тебе докажу

Смотреть онлайн Я все тебе докажу – 5 серия от 03.08.2021