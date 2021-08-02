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Video: Я все тебе докажу: 4 серия смотреть онлайн – 02.08.2021

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Я все тебе докажу | 02.08.2021 | 2021

В 4 серии детективного сериала Я все тебе докажу Лена пыталась устроить личную жизнь, но ей снова не удалось. Как обычно, следовательнице помешала любимая работа.

Пока Федоришина готовилась к свиданию, в ее родном отделении произошел крупный скандал. Важного свидетеля убили чуть ли не на пороге участка! Генерал в ярости, следователи в панике. Елену срочно вызывают на работу, чтобы помочь с поимкой подозреваемого.

Полицейские считают, что свидетеля убил бухгалтер фирмы, где он работал. Перед смертью мужчина успел дать показания, доказывающие, что Левченко виновен в крупном хищении средств.

Кто окажется настоящим убийцей? И попадет ли Лена на свидание? Смотрите в сериале Я все тебе докажу 4 серия.

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