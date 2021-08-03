В сериале Я все тебе докажу 5 серии от 03.08.2021 богатый чиновник Переверзев решил, что все предусмотрел перед знакомством с будущим зятем. Он детально изучил биографию парня, убедился, что тот успешный бизнесмен и станет хорошей партией для его дочери Алены. Не учел чиновник одного, что прямо во время знакомства в дом ворвутся вооруженные бандиты.

Охранник Переверзева убит, а его единственная дочь исчезла. Мужчина обещает солидную сумму денег тому, кто найдет Алену. На ушах весь отдел: дело на особом счету, да и заработать хочется. Александр Пороховщиков с коллегами уже прорабатывают рабочую версию. Они думают, жених и есть похититель наследницы Переверзева. Но у Елены Федоришиной иной взгляд на ситуацию. Она снова вступает в противостояние с преступниками и коллегами. Сможет ли преуспеть в этот раз героиня детектива СТБ Я все тебе докажу? Смотрите онлайн 5 серию.

Смотреть онлайн все серии сериала Я все тебе докажу

Смотреть онлайн Я все тебе докажу – 6 серия от 03.08.2021