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Video: Я все тобі доведу: 5 серія дивитися онлайн – 03.08.2021

Дивитися онлайн серіал Я все тобі доведу - 5 серія від 03.08.2021. Детективний фільм Я все тобі доведу серія 5 вже на сайті
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У серіалі Я все тобі доведу 5 серії від 03.08.2021 багатий чиновник Переверзєв вирішив, що все передбачив перед знайомством із майбутнім зятем. Він детально вивчив біографію хлопця, переконався, що той успішний бізнесмен і стане хорошою партією для його дочки Олени. Не врахував чиновник одного, що просто під час знайомства в будинок увірвуться озброєні бандити.

Охоронця Переверзєва вбито, а його єдина донька зникла. Чоловік обіцяє солідну суму грошей тому, хто знайде Олену. На вухах весь відділок: справа на особливому рахунку, та й заробити хочеться. Олександр Пороховщиков із колегами вже опрацьовують робочу версію. Вони думають, наречений і є викрадачем спадкоємиці Переверзєва. Але в Олени Федоришиної інший погляд на ситуацію. Вона знову вступає в протистояння зі злочинцями й колегами. Чи зможе досягти успіху цього разу героїня детектива СТБ Я все тобі доведу? Дивіться онлайн 5 серію.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Я все тобі доведу

Дивитися онлайн Я все тобі доведу – 6 серія від 03.08.2021

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