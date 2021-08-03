Кагарлицький у 6 серії серіалу Я все тобі доведу від 03.08.2021 перейшов у наступ у стосунках з Оленою Федоришиною. Перший крок підполковника – запропонувати слідчій переїхати до нього жити. Проте чи погодиться Олена почати нове сімейне життя? Відповідь шукайте далі!
Поки головну героїню серіалу Я все тобі доведу в 6 серії з головою накрила робота та новий злочин, трійка свах – Тома, її подруга та Віка – вирішують швиденько звести Олену з Михайлом. І все заради щастя слідчої та зайвої житлової площі. Для цього дівчата влаштовують вечірку з нагоди фальшивого дня народження, куди запрошують усіх колег Олени Федоришиної. Та чи спрацює план свах, і чи колишні закохані знову будуть разом? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Я все тобі доведу 6 серія на сайті СТБ
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Дивитися онлайн Я все тобі доведу – 7 серія від 03.08.2021
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