Кагарлицкий в 6 серии сериала Я все тебе докажу от 03.08.2021 перешел в наступление в отношениях с Еленой Федоришиной. Первый шаг подполковника – предложить следовательнице переехать к нему жить. Однако согласится ли Елена начать новую семейную жизнь? Ответ ищите дальше!
Пока главную героиню сериала Я все тебе докажу в 6 серии с головой накрыла работа и новое преступление, тройка свах – Тома, ее подруга и Вика – решают быстро свести Елену с Михаилом. И все ради счастья следовательницы и лишней жилой площади. Для этого девушки устраивают вечеринку по случаю фальшивого дня рождения, куда приглашают всех коллег Елены Федоришиной. Но сработает ли план свах, и будут ли бывшие влюбленные снова вместе? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Я все тебе докажу 6 серия на сайте СТБ.
Смотреть онлайн все серии сериала Я все тебе докажу
Смотреть онлайн Я все тебе докажу – 7 серия от 03.08.2021
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