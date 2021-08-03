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Video: Я все тебе докажу: 7 серия смотреть онлайн – 03.08.2021

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В 7 серии сериала Я все тебе докажу произошло нападение на подполковника Михаила Кагарлицкого. Мужчину ранили в собственном дворе. Свидетель – дедушка с ружьем – утверждает, что полицейский встал на защиту подростка, за которым гнались двое взрослых мужчин.

Михаила и мальчика доставили в больницу. Елена, забыв про свой выходной, тут же примчалась на место. Выживет ли подполковник? Узнайте в 7 серии Я все тебе докажу.

Одного из нападавших задержали. Мужчина утверждает: напал на мальчишку, потому что был пьян. Следователи не успели проверить эту версию, ведь подозреваемого убили прямо в допросной! В то же время произошло покушение на подростка…

Почему неизвестные охотятся на мальчика? Узнайте прямо сейчас – смотрите Я все тебе докажу 7 серия.

Смотреть онлайн все серии сериала Я все тебе докажу

Смотреть онлайн Я все тебе докажу – 8 серия от 03.08.2021

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