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Video: Я все тебе докажу: 8 серия смотреть онлайн – 03.08.2021

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В 8 серии сериала Я все тебе докажу Елена Федоришина и майор Дергач объединили усилия, чтобы раскрыть дело об убийстве пенсионерки. В данном случае их волнует не только справедливость, но и собственная судьба. Подполковник Кагарлицкий пригрозил Федоришиной и Дергачу увольнением. Ревнивый Михаил узнал, что майору нравится Елена. Мужчина почувствовал себя преданным. Теперь он готов мстить и Федоришиной и ее воздыхателю.

В 8 серии детектива Я все тебя докажу личная жизнь Елены стала запутаннее самого сложного дела. Бывший муж узнал о том, что их дочь влюбилась в того самого оперативника, который ухлестывает за Леной…

Сможет ли следователь Федоришина раскрыть преступление, сохранить работу и разобраться со своей личной жизнью? Узнайте прямо сейчас – смотрите Я все тебе докажу 8 серия.

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