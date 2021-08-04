Какое новое загадочное преступление необходимо раскрыть Елене Федоришиной? Смотрите в сериале Я все тебе докажу 9 серия от 04.08.2021.
Главной героине необходимо найти школьника Витю Корнеева, который не вернулся домой. Начать поиски Елена решает со школы, в которой учится парень, но не находит там никаких зацепок. Друзья Вити не знают, где он может быть, а классный руководитель сообщил лишь то, что парень часто прогуливает уроки и постоянно бесчинствует. Сможет ли Елена Федоришина вернуть ребенка родителям? Узнайте прямо сейчас!
Дочь Лены собрала вещи и ушла из дома тети. Девушка не отвечает на телефонные звонки. За поиски Вики берется ее папа, но Елена совсем не рада видеть бывшего на горизонте. Смогут ли они найти общий язык и объединить свои усилия ради дочери? Смотрите онлайн в 9 серии Я все тебе докажу.
Смотреть онлайн все серии сериала Я все тебе докажу
Смотреть онлайн Я все тебе докажу – 10 серия от 04.08.2021
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