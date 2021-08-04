Який новий загадковий злочин необхідно розкрити Олені Федоришиній? Дивіться у серіалі Я все тобі доведу 9 серія від 04.08.2021.
Головній героїні необхідно знайти школяра Вітю Корнєєва, який не повернувся додому. Почати пошуки Олена вирішує зі школи, в якій навчається хлопець, але не знаходить там ніяких зачіпок. Друзі Віті не знають, де він може бути, а класний керівник повідомив лише те, що хлопчина часто прогулює уроки та постійно бешкетує. Чи зможе Олена Федоришина повернути дитину батькам? Дізнайтеся прямо зараз!
Донька Олени зібрала речі та пішла з дому тітки. Дівчина не відповідає на телефонні дзвінки. За пошуки Віки береться її тато, але Олена зовсім не рада бачити колишнього на горизонті. Чи зможуть вони порозумітися та об’єднати свої зусилля заради доньки? Дивіться онлайн у 9 серії Я все тобі доведу.
Дивитися онлайн всі серії серіалу Я все тобі доведу
Дивитися онлайн Я все тобі доведу – 10 серія від 04.08.2021
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