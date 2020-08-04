У серіалі Я все тобі доведу 10 серія від 04.08.2021 майора Дергача звинувачують у вбивстві колишньої дружини Людмили. Жінку знайшли мертвою у власній квартирі з розбитим обличчям і перерізаним горлом. Про надзвичайну подію у відділі Кагарлицького дізнається прокуратура та бере справу під особливий контроль. Чи зможуть найкраща слідча, опера та експерти знайти справжнього вбивцю? Дізнайтеся в 10 серії Я все тобі доведу.
Олена впевнена, що Дергач не міг так жорстоко розправитися із колишньою. Аби врятувати друга від тюрми та зняти всі підозри, жінка проводить власне таємне розслідування. Про що дізнається майор Федоришина? Дивіться в серіалі Я все тобі доведу 10 серія.
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Дивитися онлайн Я все тобі доведу – 11 серія від 04.08.2021
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