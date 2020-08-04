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Video: Я все тебе докажу: 10 серия смотреть онлайн – 04.08.2021

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В сериале Я все тебе докажу 10 серия от 04.08.2021 майора Дергача обвиняют в убийстве бывшей жены Людмилы. Женщину нашли мертвой в собственной квартире с разбитым лицом и перерезанным горлом. О происшествии в отделе Кагарлицкого узнает прокуратура и берет дело под особый контроль. Смогут ли лучшая следовательница, опера и эксперты найти настоящего убийцу? Узнайте в 10 серии Я все тебе докажу.

Елена уверена, что Дергач не мог так жестоко расправиться с бывшей. Чтобы спасти друга от тюрьмы и снять все подозрения, женщина проводит собственное тайное расследование. О чем узнает майор Федоришина? Смотрите в сериале Я все тебе докажу 10 серия.

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