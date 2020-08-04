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Video: Я все тебе докажу: 11 серия смотреть онлайн – 04.08.2021

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В 11 серии сериала Я все тебе докажу главное управление полиции перешло на усиленный режим работы из-за убийства двух офицеров. Оперативников нашли застреленными в безлюдном районе. Подполковник Кагарлицкий распорядился, чтобы весь личный состав вышел на работу, включая, конечно же, Елену Федоришину.

Главная героиня сериала Я все тебе докажу как раз была на свидании с майором Дергачом. Мужчина решил отблагодарить коллегу за то, что она помогла снять с него подозрения в убийстве бывшей жены.

Михаил Кагарлицкий лично приехал в ресторан и устроил там жуткий скандал. Подполковник страшно ревнует и считает поведение Федоришиной аморальным.

Кто и зачем убил двух полицейских? Смогут ли Елена и майор Дергач наконец-то побыть наедине? Смотрите в сериале Я все тебе докажу 11 серия.

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Смотреть онлайн Я все тебе докажу – 12 серия от 04.08.2021

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