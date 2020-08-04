В 11 серии сериала Я все тебе докажу главное управление полиции перешло на усиленный режим работы из-за убийства двух офицеров. Оперативников нашли застреленными в безлюдном районе. Подполковник Кагарлицкий распорядился, чтобы весь личный состав вышел на работу, включая, конечно же, Елену Федоришину.
Главная героиня сериала Я все тебе докажу как раз была на свидании с майором Дергачом. Мужчина решил отблагодарить коллегу за то, что она помогла снять с него подозрения в убийстве бывшей жены.
Михаил Кагарлицкий лично приехал в ресторан и устроил там жуткий скандал. Подполковник страшно ревнует и считает поведение Федоришиной аморальным.
Кто и зачем убил двух полицейских? Смогут ли Елена и майор Дергач наконец-то побыть наедине? Смотрите в сериале Я все тебе докажу 11 серия.
Смотреть онлайн все серии сериала Я все тебе докажу
Смотреть онлайн Я все тебе докажу – 12 серия от 04.08.2021
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