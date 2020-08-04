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Video: Я все тебе докажу: 12 серия смотреть онлайн – 04.08.2021

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В 12 серии сериала Я все тебе докажу следователи будут расследовать дело об убийстве кассирши обменника. Женщину зарезали в подъезде. Ее делом займется следователь Родзянка, ведь Елена Федоришина в этот день будет выходная.

Впрочем, отдыхать Лене некогда! Вика приготовит для матери новый сюрприз: девочка решила выйти замуж. Сначала она бегала за майором Дергачом, а теперь решила связать себя узами брака с Юрой.

В 12 серии Я все тебе докажу вся семья обеспокоена решением Вики. Лена и Альберт согласны временно заключить перемирие, чтобы отговорить дочь от необдуманного шага.

Сможет ли Лена переубедить дочку, а следователь Родзянка – раскрыть преступление самостоятельно? Узнайте прямо сейчас – смотрите сериал Я все тебе докажу 12 серия онлайн.

Смотреть онлайн все серии сериала Я все тебе докажу

Смотреть онлайн Я все тебе докажу – 13 серия от 05.08.2021

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