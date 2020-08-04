У 12 серії серіалу Я все тобі доведу слідчі будуть розслідувати справу про вбивство касирки обмінника. Жінку зарізали в під’їзді. Її справою займеться слідчий Родзянка, адже Олена Федоришина цього дня буде вихідна.
Втім, відпочивати Олені ніколи! Віка приготує для матері новий сюрприз: дівчинка вирішила вийти заміж. Спочатку вона бігала за майором Деркачем, а тепер вирішила зв’язати себе узами шлюбу з Юрою.
У 12 серії Я все тобі доведу вся сім’я стурбована рішенням Віки. Олена і Альберт згодні тимчасово укласти перемир’я, щоб відмовити дочку від необдуманого кроку.
Чи зможе Олена переконати доньку, а слідчий Родзянка – розкрити злочин самостійно? Дізнайтеся просто зараз – дивіться серіал Я все тобі доведу 12 серія онлайн.
Дивитися онлайн всі серії серіалу Я все тобі доведу
Дивитися онлайн Я все тобі доведу – 13 серія від 05.08.2021
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