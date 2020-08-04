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Video: Я все тобі доведу: 11 серія дивитися онлайн – 04.08.2021

Дивитися онлайн серіал Я все тобі доведу - 11 серія від 04.08.2021. Детективний фільм Я все тобі доведу серія 11 вже на сайті
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У 11 серії серіалу Я все тобі доведу головне управління поліції перейшло на посилений режим роботи через вбивство двох офіцерів. Оперативників знайшли застреленими в безлюдному районі. Підполковник Кагарлицький розпорядився, щоб весь особовий склад вийшов на роботу, включаючи, звичайно ж, Олену Федоришину.

Головна героїня серіалу Я все тобі доведу якраз була на побаченні з майором Дергачем. Чоловік вирішив віддячити колегу за те, що вона допомогла зняти з нього підозру у вбивстві колишньої дружини.

Михайло Кагарлицький особисто приїхав у ресторан і влаштував там жахливий скандал. Підполковник страшно ревнує і вважає поведінку Федоришиної аморальною.

Хто і навіщо вбив двох поліцейських? Чи зможуть Олена і майор Дергач нарешті побути наодинці? Дивіться в серіалі Я все тобі доведу 11 серія.

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Дивитися онлайн Я все тобі доведу – 12 серія від 04.08.2021

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