У 11 серії серіалу Я все тобі доведу головне управління поліції перейшло на посилений режим роботи через вбивство двох офіцерів. Оперативників знайшли застреленими в безлюдному районі. Підполковник Кагарлицький розпорядився, щоб весь особовий склад вийшов на роботу, включаючи, звичайно ж, Олену Федоришину.
Головна героїня серіалу Я все тобі доведу якраз була на побаченні з майором Дергачем. Чоловік вирішив віддячити колегу за те, що вона допомогла зняти з нього підозру у вбивстві колишньої дружини.
Михайло Кагарлицький особисто приїхав у ресторан і влаштував там жахливий скандал. Підполковник страшно ревнує і вважає поведінку Федоришиної аморальною.
Хто і навіщо вбив двох поліцейських? Чи зможуть Олена і майор Дергач нарешті побути наодинці? Дивіться в серіалі Я все тобі доведу 11 серія.
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Дивитися онлайн Я все тобі доведу – 12 серія від 04.08.2021
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