У 8 серії серіалу Я все тобі доведу Олена Федоришина і майор Дергач об’єднали зусилля, щоб розкрити справу про вбивство пенсіонерки. В даному випадку їх хвилює не тільки справедливість, а й власна доля. Підполковник Кагарлицький пригрозив Федоришиній і Дергачу звільненням. Ревнивий Михайло дізнався, що майору подобається Олена. Чоловік відчув себе зрадженим. Тепер він готовий мстити і Федоришиній, і її залицяльнику.
У 8 серії детектива Я все тебе доведу особисте життя Олени стала заплутанішим за найскладнішу справу. Колишній чоловік дізнався про те, що їхня дочка закохалася в того самого оперативника, який залицяється до Олени…
Чи зможе слідча Федоришина розкрити злочин, зберегти роботу і розібратися зі своїм особистим життям? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Я все тобі доведу 8 серія.
Дивитися онлайн всі серії серіалу Я все тобі доведу
Дивитися онлайн Я все тобі доведу – 9 серія від 04.08.2021
Thanks!
Our editors are notified.