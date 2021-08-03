У 7 серії серіалу Я все тобі доведу стався напад на підполковника Михайла Кагарлицького. Чоловіка поранили у власному дворі. Свідок – дідусь із рушницею – стверджує, що поліцейський встав на захист підлітка, за яким гналися двоє дорослих чоловіків.
Михайла і хлопчика доставили до лікарні. Олена, забувши про свій вихідний, тут же примчала на місце. Чи виживе підполковник? Дізнайтеся в 7 серії Я все тобі доведу.
Одного з нападників затримали. Чоловік стверджує: напав на хлопця, бо був п’яний. Слідчі не встигли перевірити цю версію, адже підозрюваного вбили просто в допитів! У той же час стався замах на підлітка…
Чому невідомі полюють на хлопчика? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Я все тобі доведу 7 серія.
Дивитися онлайн всі серії серіалу Я все тобі доведу
Дивитися онлайн Я все тобі доведу – 8 серія від 03.08.2021
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