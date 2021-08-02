Дивіться онлайн детективний серіал Я все тобі доведу 2 серія від 02.08.2021 на сайті СТБ. Яка загадкова справа чекає на Олену Федоришину на цей раз?

Віка, донька Олени, дізнається про розлучення батьків. Вона обурена та не розуміє, чому раптом мама прийняла таке різке рішення. Але Олена не наважується розповісти правду про зраду чоловіка.

У поліцейській дільниці, де працює головна героїня серіалу Я все тобі доведу 2021, з’являється нова справа: стривожений батько Ігор Павлюкевич просить знайти його дружину Світлану та доньку Машу, які пропали в парку атракціонів. Але наступного ранку Світлана сама приходить в поліцію, щоб написати заяву. Демонструючи синяк під оком, вона скаржиться на агресивну поведінку чоловіка. Слідчі не знають, кому вірити, тому полковник доручає справу професійному психологу Олені Федоришиній. Але чи зможе вона зрозуміти, хто з родини Павлюкевичів бреше? Дивіться онлайн в серіалі Я все тобі доведу 2 серія від 02.08.2021.

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Дивитися онлайн Я все тобі доведу – 3 серія від 02.08.2021