Смотрите онлайн детективный сериал Я все тебе докажу 2 серия от 02.08.2021 на сайте СТБ. Какое загадочное дело ждет Елену Федоришину на этот раз?

Вика, дочь Елены, узнает о разводе родителей. Она возмущена и не понимает, почему вдруг мама приняла такое резкое решение. Но Елена не осмеливается рассказать правду об измене мужа.

В полицейском участке, где работает главная героиня сериала Я все тебе докажу 2021, появляется новое дело: встревоженный отец Игорь Павлюкевич просит найти его жену Светлану и дочь Машу, которые пропали в парке аттракционов. Но на следующее утро Светлана сама приходит в полицию, чтобы написать заявление. Демонстрируя синяк под глазом, она жалуется на агрессивное поведение мужа. Следователи не знают, кому верить, поэтому полковник поручает дело профессиональному психологу Елене Федоришиной. Но сможет ли она понять, кто из семьи Павлюкевичей врет? Смотрите онлайн в сериале Я все тебе докажу 2 серия от 02.08.2021.

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