Не пропустите премьеру нового сериала 2021 от СТБ – Садовница. Серия 1 от 06.08.2021 познакомит вас с главной героиней мелодрамы, ландшафтным дизайнером Натальей. Ее смысл жизни – небольшой сад возле дома, любимая работа в цветочном магазине, учеба и гончарный hand made. И неожиданно в ее рутину ворвалась лучшая подруга Альбина, которая с первого дня сделала серые будни Наты ярче и веселее! Более того, приятельница сразу предложила немного отвлечься и поплавать в местном озере. Однако в 1 серии сериала Садовница 2021 обычный отдых перевернул жизнь Натальи с ног на голову…

На берегу подруги познакомились с двумя молодыми парнями – Олегом и Дмитрием, которые быстренько поделили между собой двух красавиц. Олегу очень понравилась Альбина, а Дима начал ухаживать за Натой. Однако он и не думал: девушка не такая уж и простая. Ей не нравятся букеты, красноречивые слова о любви ее не впечатляют, а чрезмерное внимание парня напугало Наталью до смерти. Интересно, смог ли Дмитрий найти путь к сердцу таинственной красавицы? Узнайте уже через мгновение – смотрите онлайн сериал Садовница 1 серия от 06.08.2021 на сайте СТБ!

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Смотреть онлайн сериал Садовница — 2 серия от 06.08.2021