Вы смотрите продолжение мелодрамы Садовница 2 серия от 06.08.2021 на сайте СТБ! Прошло семь лет с того момента, как Дмитрий жестоко предал Наталью ради карьерного роста и благосостояния. За все это время женщина ничего не слышала о прежней любви и отце своего сына Кости… Однако Ната наоборот рада, что Дима не пытался испортить ее жизнь своим появлением. Но надолго ли? Подробности через мгновение!

За семь лет многое изменилось: Наталья стала популярным ландшафтным дизайнером и теперь ее работы – на вес золота. А утешение всей жизни женщины – маленький Костя, который не дает маме унывать!

Неожиданно в жизни главной героини сериала Садовница 2021 ворвался старый знакомый и первый заказчик бизнесмен Сергей. Мужчина развелся с женой, потерял бизнес и переехал жить в провинциальный городок… Почему его жизнь резко изменилась к худшему? Ответ дальше!

Через некоторое время он стал для Натальи и ее сына не только лучшим другом, но и надежной опорой. Но мужчина все-таки надеялся завоевать ее сердце и создать с женщиной счастливую семью… Удалось ли Сергею это? Покажет 2 серия мелодрамы Садовница от 06.08.2021

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Смотреть онлайн сериал Садовница — 3 серия от 06.08.2021