Ви дивитеся продовження мелодрами Садівниця 2 серія від 06.08.2021 на сайті СТБ! Пройшло сім років з того моменту, як Дмитро жорстоко зрадив Наталю заради кар’єрного росту та добробуту. За весь цей час жінка нічого не чула про минуле кохання та батька свого сина Кості… Однак Ната навпаки рада, що Діма не намагався зіпсувати її життя своєю появою. Та чи надовго? Подробиці за мить!

За сім років багато чого змінилося: Наталя стала популярним ландшафтним дизайнером і тепер її роботи – на вагу золота. А розрада всього життя жінки – маленький Костя, який не дає мамі сумувати!

Несподівано в життя головної героїні серіалу Садівниця 2021 увірвався старий знайомий і перший замовник бізнесмен Сергій. Чоловік розлучився з дружиною, втратив бізнес і переїхав жити в провінційне містечко… Чому його життя різко зіпсувалося? Відповідь далі!

За деякий час він став для Наталі та її сина не тільки найкращим другом, а й надійною опорою. Та чоловік все-таки сподівався завоювати її серце та створити з жінкою щасливу сім’ю… Чи вдалося Сергію це? Покаже 2 серія мелодрами Садівниця від 06.08.2021!

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Дивитися онлайн серіал Садівниця – 3 серія від 06.08.2021