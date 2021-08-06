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Video: Садівниця: 3 серія дивитися онлайн – 06.08.2021

Дивитися онлайн серіал Садівниця - 3 серія від 06.08.2021. Український драматичний фільм Садівниця серія 3 вже на сайті
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Садовница | 06.08.2021 | 2021

У 3 серії кримінальної мелодрами Садівниця Наташа починає нове життя. Провінційне містечко в минулому, а разом з ним і Сергій. Тепер вона живе разом з Дмитром, вони готуються до весілля. Всі подруги заздрять – їм здається, ніби Наташа отримала квиток у щасливе життя. Але чи так це насправді?

Головна героїня серіалу Садівниця сумує за домівкою. Дмитро намагається влаштувати її на роботу, але Наташа хоче домогтися всього сама. З Костею теж нелегко: хлопчик не готовий вважати «незнайомого дядька» татом.

Чи чекає Наташу «довго і щасливо» після весілля? І чому двоюрідна сестра Дмитра дивиться на неї, як на ворога? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн кримінальну мелодраму Садівниця 3 серія.

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Дивитися онлайн серіал Садівниця – 4 серія від 06.08.2021

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