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Video: Садівниця: 4 серія дивитися онлайн – 06.08.2021

Дивитися онлайн серіал Садівниця - 4 серія від 06.08.2021. Український драматичний фільм Садівниця серія 2 вже на сайті
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Садовница | 06.08.2021 | 2021

В 4 серії кримінальної мелодрами Садівниця все розкладеться по поличках. Чому Дмитро полював за Наташею? Чому не зміг вбити, і що він буде робити тепер? Не пропустіть фінал серіалу з закрученим сюжетом!

Наташа шукає сина в 4 серії серіалу Садівниця. Хлопчик втече з дому і поїде до Сергія, якого до цих пір вважає рідною людиною. Костя розповість йому, як він застав Діму і Віку разом. Сергій вирішить дізнатися побільше про «сестру Дмитра». Ним керує одне бажання – захистити Наташу. Жінка навіть не підозрює, що перебуває у смертельній небезпеці… Вона зі спокійною душею виписує чоловікові генеральну довіреність. Після цього Діма починає діяти.

Дізнайтеся, чим закінчилася ця історія – дивіться серіал Садівниця 4 серія онлайн.

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