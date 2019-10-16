Дивіться український серіал СТБ Садівниця! Нова кримінальна мелодрама розповість непросту історію ландшафтниці Наталі. Провінційна дівчина по вуха закохалася в імпозантного юриста Дмитра. Наталя нічого не бачила навколо, доки жорстока зрада не розбила її рожеві окуляри. Діма кидає її з маленькою дитиною на руках та неочікувано переїжджає до столиці…

Однак головній героїні серіалу Садівниця (2021) Наталі вдалося склеїти розбите серце, та вже через 5 років вона змогла піднятися кар’єрними сходами та стати популярним дизайнером. Ба більше, жінка зустріла нового чоловіка Сергія, за якого готова вийти заміж і народити йому дитину. Та на цьому сюрпризи не закінчилися – життя Наталі знову потривожив Дмитро, який на колінах вимолював пробачення, засипав компліментами та клятвами у вічному коханні. Не довго думаючи, Наталя розриває стосунки із Сергієм і піддається пристрасному почуттю до Діми. Однак чи не пошкодує вона про свій легковажний вчинок? І як складеться її життя разом зі старим-новим чоловіком? Не пропустіть новий серіал Садівниця на телеканалі СТБ! Вас чекає напружені та неочікувані сюжетні виверти!

У ролях: Олександр Попов, Ганна Васильєва, Владислав Мамчур, Євген Ламах, Світлана Зельбет, Анастасія Чепелюк, Ксенія Мішина, Марк Терещенко

Режисер: Олександр Будьоний

Сценаристка: Олена Баландіна

Художник-постановник: Олена Остапенко

Оператор-постановник: Юрій Дунай

Продюсери: Артем Доллежаль, Влад Ряшин

Кількість серій: 4

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