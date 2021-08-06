Не пропустіть прем’єру нового серіалу 2021 від СТБ – Садівниця. Серія 1 від 06.08.2021 познайомить вас із головною героїнею мелодрами, ландшафтним дизайнером Наталею. Її сенс життя – невеликий сад біля будинку, улюблена робота в квітковому магазині, навчання та гончарний hand made. Та неочікувано в її рутину увірвалася найкраща подруга Альбіна, яка з першого дня зробила сірі будні Нати яскравішими та веселішими! Ба більше, приятелька відразу запропонувала трохи відволіктися та поплавати в місцевому озері. Однак у 1 серії серіалу Садівниця 2019 звичайний відпочинок перевернув життя Наталі з ніг на голову…

На березі подруги познайомилися з двома молодими хлопцями – Олегом і Дмитром, які швиденько поділили між собою двох красунь. Олегу надзвичайно сподобалася Альбіна, а Діма почав залицятися до Нати. Однак він і не думав: дівчина не така вже й проста. Їй не подобаються букети, красномовні слова про кохання її не вражають, а надмірна увага хлопця налякала Наталю до смерті. Цікаво, чи зміг Дмитро знайти шлях до серця таємничої красуні? Дізнайтеся вже за мить – дивіться онлайн серіал Садівниця 1 серія від 06.08.2021 на сайті СТБ!

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Дивитися онлайн серіал Садівниця – 2 серія від 06.08.2021