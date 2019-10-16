Смотрите украинский сериал СТБ Садовница! Новая криминальная мелодрама расскажет непростую историю ландшафтницы Натальи. Провинциальная девушка по уши влюбилась в импозантного юриста Дмитрия. Наталья ничего не видела вокруг, пока жестокая измена не разбила ее розовые очки. Дима бросает ее с маленьким ребенком на руках и неожиданно переезжает в столицу…

Однако главной героине сериалу Садовница (2021) Наталье удалось склеить разбитое сердце, и уже через 5 лет она смогла подняться по карьерной лестнице и стать популярным дизайнером. Более того, женщина встретила нового мужчину Сергея, за которого она готова выйти замуж и родить ему ребенка. Но на этом сюрпризы не закончились – жизнь Натальи снова потревожил Дмитрий, который на коленях вымаливал прощения, засыпал комплиментами и клятвами в вечной любви. Не долго думая, Наталья разрывает отношения с Сергеем и отдается страстному чувству к Диме. Однако не пожалеет ли она о своем легкомысленном поступке? И как сложится ее жизнь вместе со старым-новым мужчиной? Не пропустите новый сериал Садовница на телеканале СТБ! Вас ждет напряженные и неожиданные сюжетные выверты!

В ролях: Александр Попов, Анна Васильева, Владислав Мамчур, Евгений Ламах, Светлана Зельбет, Анастасия Чепелюк, Ксения Мишина, Марк Терещенко

Режиссер: Александр Буденный

Сценаристка: Елена Баландина

Художник-постановщик: Елена Остапенко

Оператор-постановщик: Юрий Дунай

Продюсеры: Артем Доллежаль, Влад Ряшин

Количество серий: 4

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