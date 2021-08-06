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Video: Садовница: 3 серия смотреть онлайн – 06.08.2021

Смотреть онлайн сериал Садовница - 3 серия от 06.08.2021. Украинский драматический фильм Садовница серия 3 уже на сайте
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Садовница | 06.08.2021 | 2021

В 3 серии криминальной мелодрамы Садовница Наташа начинает новую жизнь. Провинциальный городок в прошлом, а вместе с ним и Сергей. Теперь она живет вместе с Димой, они готовятся к свадьбе. Все подруги завидуют – им кажется, будто Наташа получила билет в счастливую жизнь. Но так ли это на самом деле?

Главная героиня сериала Садовница скучает по дому. Дима пытается устроить ее на работу, но Наташа хочет добиться всего сама. С Костей тоже нелегко: мальчик не готов считать «незнакомого дядю» папой.

Ждет ли Наташу «долго и счастливо» после свадьбы? И почему двоюродная сестра Димы смотрит на нее, как на врага? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн криминальную мелодраму Садовница 3 серия.

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Смотреть онлайн сериал Садовница — 4 серия от 06.08.2021

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