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Video: Садовница: 4 серия смотреть онлайн – 06.08.2021

Смотреть онлайн сериал Садовница - 4 серия от 06.08.2021. Украинский драматический фильм Садовница серия 2 уже на сайте
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Садовница | 06.08.2021 | 2021

В 4 серии криминальной мелодрамы Садовница все разложится по полочкам. Почему Дмитрий охотился за Наташей? Почему не смог убить, и что он будет делать теперь? Не пропустите финал сериала с закрученным сюжетом!

Наташа ищет сына в 4 серии сериала Садовница. Мальчик сбежит из дома и поедет к Сергею, которого до сих пор считает родным человеком. Костя расскажет ему, как он застал Диму и Вику вместе. Сережа решит разузнать побольше о «сестре Дмитрия». Им движет одно желание – защитить Наташу. Женщина даже не подозревает, что находится в смертельной опасности… Она со спокойной душой выписывает мужу генеральную доверенность. После этого Дима начинает действовать.

Узнайте, чем закончилась эта история – смотрите сериал Садовница 4 серия онлайн.

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