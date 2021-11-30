Смотрите онлайн сериал Родная мачеха 12 серия от 30.11.2021 на сайте СТБ! За завтраком Сергей решил рассказать всей семье, что сделал Нине предложение руки и сердца и она согласилась подумать. Все обрадовались такой новости, но праздничное настроение испортил визит Анны, которая пришла в дом Сергея и заявила, что ждет от него ребенка. С кем теперь останется мужчина? Смотрите в сериале Родная мачеха серия 12.

Татьяна отговаривает Нину выходить замуж за Сергея. Она хочет, чтобы племянница не испытывала свою судьбу во второй раз, а нашла достойного мужчину. Лариса наоборот рекомендует принять предложение Сергея, ведь так она сможет всегда быть рядом с детьми. Какое решение примет Нина? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал СТБ Родная мачеха 12 серия.

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