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Video: Рідна мачуха: 12 серія дивитися онлайн – 30.11.2021

Дивитись онлайн серіал Рідна мачуха - 12 серія. Багатосерійний фільм Рідна мачуха серія 12 вже на сайті
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Дивіться онлайн серіал Рідна мачуха 12 серія від 30.11.2021 на сайті СТБ! За сніданком Сергій вирішив розповісти всій родині, що зробив Ніні пропозицію руки та серця і вона погодилася подумати. Усі зраділи такій новині, проте святковий настрій зіпсував візит Анни, яка прийшла в дім Сергія і заявила, що чекає від нього дитину. З ким тепер залишиться чоловік? Дивіться у серіалі Рідна мачуха серія 12.

Тетяна відмовляє Ніну виходити заміж за Сергія. Вона хоче, щоб племінниця не випробовувала свою долю вдруге, а знайшла гідного чоловіка. Лариса навпаки рекомендує прийняти пропозицію Сергія, адже так вона зможе завжди бути поруч з дітьми. Яке рішення прийме Ніна? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал СТБ Рідна мачуха 12 серія.

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