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Андрей решительно готов выполнить приказ Олега Николаевича – в спокойной, дружеской атмосфере выпытать Игоря обо всех подробностях смерти Дмитрия. Его коллеги убеждены: человек-ревнивец мог легко отправить на тот свет любовника жены. Им на руку еще и то, что накануне Вишневский звонил Бондарю. О чем они говорили? Узнайте прямо сейчас.

В 11 серии сериала Любовь без тормозов бывший Ники Сергей продолжает не давать ей прохода и стремится затащить в постель. Напуганная девушка решила сама себя защитить и написать заявление в полицию. Вот только по дороге из участка на работу произошло ужасное – Нику похитили! Кто? И приложил ли к этому руку Сергей? Не пропустите подробности – смотрите онлайн сериал Любовь без тормозов 11 серия от 26.10.2021.

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