В сериале Любовь без тормозов 12 серия от 26.10.2021 секреты героев начинают медленно раскрываться. Оказалось, что Игорь ранее встречался с Дмитрием. Для чего? И почему Бондарь не хочет рассказать об этой связи?

Денис также оказался в опасности. После случая с Никой отец заподозрил его во лжи. Главный герой мелодрамы Любовь без тормозов в 12 серии уверен: его сын попал в очень неприятную историю. Догадывается ли Игорь, в какую именно? Узнайте прямо сейчас!

Ольга начала воплощать свой подлый план в жизнь. Женщина пришла к соседке, у которой Игорь часто оставлял Ваню. Слезами и мольбами ей удалось убедить соседку в том, что она – бабушка Ивана! Более того, Ольге как бабушке запрещают видеться с внуком. Чем обернется такая ложь? Напряжение растет – смотрите онлайн сериал Любовь без тормозов 12 серия от 26.10.2021 на СТБ.

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