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Video: Некероване кохання: 12 серія дивитися онлайн – 26.10.2021

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У серіалі Некероване кохання 12 серія від 26.10.2021 секрети героїв починають поволі розкриватися. Виявилося, що Ігор раніше зустрічався з Дмитром. Для чого? І чому Бондар не хоче розповісти про цей зв’язок?

Денис також опинився в небезпеці. Після випадку з Нікою батько запідозрив його в брехні. Головний герой мелодрами Некероване кохання у 12 серії впевнений: його син потрапив у дуже неприємну історію. Чи здогадується Ігор, у яку саме? Дізнайтеся просто зараз!

Ольга почала втілювати свій підлий план у життя. Жінка прийшла до сусідки, у якої Ігор часто залишав Ваню. Слізьми і благаннями їй вдалося переконати сусідку в тому, що вона – бабуся Івана! Ба більше, Ользі як бабусі забороняють бачитися з онуком. Чим обернеться така брехня? Напруга зростає – дивіться онлайн серіал Некероване кохання 12 серія від 26.10.2021 на СТБ.

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