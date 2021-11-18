В четверг, 18 ноября, в 20:15 на телеканале СТБ выходят заключительные 23 и 24 серии костюмированной мелодрамы «Кріпосна. Жадана любов». Чем закончится история бывшей крепостной Катерины Вербицкой? Катя и ее друзья узнают всю правду про Стефана и Андрея. Какая судьба уготована главным героям? Кто же обретет счастье в последних сериях? Что будет в 23 и 24 сериях «Крепостной»-3, смотрите в эфире СТБ.

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Андрей рассказывает, что на самом деле произошло с Верой. Рогнеда и Безус выясняют отношения. Ольга и Назар определяются с тем, чего хотят, как и Павлина c Карпом. Стефан наконец удовлетворяет свое желание мести. Но что же произошло с Катериной Жадан?

«Крепостная» 3 сезон: что покажут в 23 и 24 сериях от 18.11.2021

Катя застает Жадана за попыткой убийства Макаровой и требует ответов. Что же с ней сделают подельники?

Рогнеда перед высшим обществом исполняет танец семи вуалей и производит фурор открытием лица. Как отреагирует Безус? Какая судьба ждет главную светскую львицу и ее льва?

Что Карпо скажет Павлине по поводу пожара? Неужели теперь они расстанутся навсегда?

Кем станет Зорянка для Ольги и Назара? Обретут ли они счастье, глядя на своих друзей, или все же разница в социальном положении возьмет свое?

Что будет с Натали Дорошенко? Каков ее путь после всех испытаний судьбы?

Что годами скрывала мадам Макарова, и какой поступок она совершила в конце?

С кем будет Катя после того, как всплывет правда о Жадане и Стефане? Почему она ранее теряла сознание? Выживет ли бывшая крепостная, и какой будет ее судьба?

Video: 23 и 24 серии сериала «Кріпосна. Жадана любов»: Исповедь Жадана Сериал Крепостная 3 сезон – последние 23 и 24 серии на сайте СТБ уже 18.11.2021. О чем сюжет двадцать третьей и двадцать чертвертой серий фильма Крепостная 3 сезон читайте в анонсе

Чем закончится сериал «Кріпосна. Жадана любов» ― смотрите финальные 23 и 24 серии 18 ноября в 20:15 на телеканале СТБ.

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