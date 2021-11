У четвер, 18 листопада, о 20:15 на телеканалі СТБ виходять фінальні 23 і 24 серії костюмованої мелодрами «Кріпосна. Жадана любов». Чим завершиться історія колишньої кріпосної Катерини Вербицької? Катя та її друзі дізнаються всю правду про Стефана та Андрія. Яка доля чекає головних героїв? Хто ж здобуде щастя в останніх серіях? Що буде у 23 та 24 серіях «Кріпостної»-3, дивіться в ефірі СТБ.

Андрій розповідає, що насправді сталося з Вірою. Рогніда і Безус з’ясовують стосунки. Ольга і Назар визначаються з тим, чого хочуть, як і Павлина з Карпом. Стефан нарешті задовольняє жагу помсти. Але що станеться з Катериною Жадан?

«Кріпосна» 3 сезон: що покажуть у 23 і 24 серіях від 18.11.2021

Катя застає Жадана за спробою вбити Макарову і вимагає пояснень. Що з нею зроблять спільники?

Рогніда перед вищим товариством виконує танець семи вуалей і спричиняє фурор відкриттям обличчя. Як відреагує Безус? Якою буде доля головної світської левиці та її лева?

Що Карпо скаже Павлині щодо пожежі? Невже тепер вони розійдуться назавжди?

Ким стане Зорянка для Ольги та Назара? Чи знайдуть вони щастя, дивлячись на своїх друзів, чи все ж таки різниця в соціальному становищі візьме своє?

Що буде з Наталі Дорошенко? Яким буде її шлях після всіх випробувань долі?

Що роками приховувала мадам Макарова, і який учинок вона зробила в кінці?

З ким буде Катя після того, як з’ясується правда про Жадана і Стефана? Чому вона раніше непритомніла? Чи виживе колишня кріпачка, і якою буде її доля?

Чим закінчиться серіал «Кріпосна. Жадана любов» ― дивіться у фінальних 23 і 24 серіях 18 листопада о 20:15 на телеканалі СТБ.

