Во вторник, 16 ноября, в 20:15 на телеканале СТБ выходят 19 и 20 серии костюмированной мелодрамы «Кріпосна. Жадана любов». Сериал рассказывает драматическую историю уже бывшей крепостной Катерины Вербицкой. Неужели Катя бросит Жадана? Что будет со Стефаном? И неужели Ольга и Назар обрели счастье? Что будет в 19 и 20 сериях «Крепостной»-3, смотрите в эфире СТБ.

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Катерина перестала бояться и помогает друзьям решить их проблемы. Жадан вымаливает прощение, и кажется, жизнь налаживается…

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Катерина готова не отбирать у Петра Червинку, если Лариса будет жить с сыном, в поместье не будет крепостных и на работу вернут Галю. Червинский соглашается, по потом узнает, что Катя ловко обыграла его во время оформления документов.

Катя переезжает к Ольге и возобновляет практику у Верховинца.

Жадан блефует перед Стефаном и пытается спровадить его за границу.

Купец отдает бордель Безусу, но как это меняет расстановку сил в его окружении?

У Ольги и Назара начинаются отношения. Катя узнает, что газетный скандал ― затея Стефана. Что она сделает с непутевым мстителем и воздыхателем?

Выступление мадемуазель Готье в борделе производит фурор среди клиентов и злит проституток. Рогнеда требует от Макаровой собрать в салоне высшие чины, чтобы раскрыться перед ними. Что предпринимает Макарова? Кто сватает Оксану? И что произойдет с Рогнедой в борделе?

Бухтеев рассказывает о мадемуазель Безусу. Бухтеева жалуется Рогнеде на охладевшего к ней мужа.

Павлина ночует на улице, Карпо забирает ее к себе домой. Невестки хотят выжить Павлину, но она соглашается выйти за Карпа. Как ей разрешить конфликт с детьми мужа?

Катерина признается Жадану, что быть с ним не сможет, теряет сознание и приходит в себя в палате с решетками. Катя ощущает дежавю.

С поддержкой Ольги Назар становится хорошим управляющим. Простит ли Петр Ларису?

Стефан с помощью Марички узнает, кто на фото с его женой.

Video: 19 и 20 серии сериала «Кріпосна. Жадана любов»: Затишье перед грандиозной бурей Сериал Крепостная 3 сезон – 19 и 20 серии на сайте СТБ уже 16.11.2021. О чем сюжет девятнадцатой и двадцатой серий фильма Крепостная 3 сезон читайте в анонсе

Не пропустите 19 и 20 серии «Крепостная»-3 в 20:15 на телеканале СТБ.

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