У вівторок, 16 листопада, о 20:15 на телеканалі СТБ виходять 19 і 20 серії костюмованої мелодрами «Кріпосна. Жадана любов». Серіал розповідає драматичну історію колишньої кріпосної Катерини Вербицької. Невже Катя піде від Жадана? Що буде зі Стефаном? І невже Ольга та Назар знайшли щастя? Що буде в 19 і 20 серіях «Кріпосної»-3, дивіться в ефірі СТБ.

Катерина перестала боятися, вона допомагає друзям у вирішенні їхніх проблем. Жадан вимолює її вибачення, і здається, життя налагоджується…

Катерина готова не відбирати в Петра Червінку, якщо Лариса житиме із сином, у маєтку не буде кріпаків і на роботу повернуть Галю. Червінський погоджується, а потім дізнається, що Катя вправно обіграла його під час оформлення документів.

Катя переїжджає до Ольги і поновлює практику у Верховинця.

Жадан блефує перед Стефаном і намагається вигнати його за кордон.

Купець віддає бордель Безусу, але як це змінює розстановку сил у його оточенні?

В Ольги та Назара починаються стосунки. Катя дізнається, що газетний скандал ― затія Стефана. Що вона зробить з недолугим месником і залицяльником?

Виступ мадмуазель Готьє в борделі спричиняє фурор серед клієнтів і злить повій. Рогніда вимагає від Макарової зібрати в салоні найвищі чини, щоб розкритися перед ними. Що робить Макарова? Хто сватає Оксану? І що станеться з Рогнідою в борделі?

Бухтєєв розповідає про мадмуазель у борделі Безусу. Бухтєєва скаржиться Рогніді на чоловіка, який охолов до неї.

Павлина ночує на вулиці, Карпо забирає її до себе додому. Невістки хочуть вижити Павлину, а вона погоджується вийти за Карпа. Як їй вирішити конфлікт з дітьми чоловіка?

Катерина зізнається Жадану, що бути з ним не зможе, непритомніє і приходить до тями в палаті з ґратами. Катя відчуває дежавю.

З допомогою Ольги Назар стає гарним управителем. Чи пробачить Петро Ларисі?

Стефан з допомогою Марічки дізнається, хто на фото з його дружиною.

Не пропустіть нові 19 і 20 серії «Кріпосна»-3

