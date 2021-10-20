Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Международный день повара: интересные факты о празднике

20.10.2021

Сегодня, 20 октября 2021 года, – Международный день повара. Эти люди делают нашу жизнь вкуснее и сытнее, поэтому пропустить этот праздник мы не можем. Желаете узнать больше об этом вкусном торжестве? Тогда читайте наш материал!

Больше по теме: Как пожарить стейк дома: советы от Ивана Милановича

Интересные факты о празднике

Все знают, что обязательный элемент поварской одежды – колпак. Но когда и где появилась эта интересная задумка? В ХVII веке английский король обнаружил в тарелке с супом муху! Разгневавшись, монарх решил контролировать всех поваров с помощью специального человека, который должен был следить за порядком на кухне. Тот человек и придумал правило ношения колпаков.

Факты упорно подтверждают, что самые успешные кулинары – это мужчины, а не женщины. Возможно, причина этого кроется в том, что вкусовая чувствительность у мужчин выше, чем у представительниц прекрасного пола.

Лучшая традиця Дня повара – установление рекордов для книги рекордов  Гиннесса: самая большая пицца, хот-дог, мороженое. Повара весьма изобретательны на этот счет, а перспектива запечатлеть свое имя в истории кулинарии подстрекает еще больше!

Больше по теме: Салат «Цезарь»: рецепт от Вадима Бжезинского (Павы)

Редакция сайта stb.ua поздравляет всех поваров, участников проекта «МастерШеф», судей и экспертов этого и других кулинарных шоу с их профессиональным праздником!  

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить