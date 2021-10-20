Сегодня, 20 октября 2021 года, – Международный день повара. Эти люди делают нашу жизнь вкуснее и сытнее, поэтому пропустить этот праздник мы не можем. Желаете узнать больше об этом вкусном торжестве? Тогда читайте наш материал!

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Интересные факты о празднике

Все знают, что обязательный элемент поварской одежды – колпак. Но когда и где появилась эта интересная задумка? В ХVII веке английский король обнаружил в тарелке с супом муху! Разгневавшись, монарх решил контролировать всех поваров с помощью специального человека, который должен был следить за порядком на кухне. Тот человек и придумал правило ношения колпаков.

Факты упорно подтверждают, что самые успешные кулинары – это мужчины, а не женщины. Возможно, причина этого кроется в том, что вкусовая чувствительность у мужчин выше, чем у представительниц прекрасного пола.

Лучшая традиця Дня повара – установление рекордов для книги рекордов Гиннесса: самая большая пицца, хот-дог, мороженое. Повара весьма изобретательны на этот счет, а перспектива запечатлеть свое имя в истории кулинарии подстрекает еще больше!

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Редакция сайта stb.ua поздравляет всех поваров, участников проекта «МастерШеф», судей и экспертов этого и других кулинарных шоу с их профессиональным праздником!

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